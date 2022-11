Volocopter, il nuovo taxi elettrico volante di Roma

Il futuro della mobilità aerea urbana sostenibile è già qui e si chiama Volocopter. Roma sarà una delle prime capitali in cui questo nuovo mezzo di trasporto, l'elicottero elettrico, nel 2024, comincerà a volare, in vista del Giubileo e della candidatura per l'Expo2030 della città. L’obiettivo è di collegare l’aeroporto di Fiumicino con il centro della Capitale in soli 20 minuti. Un miraggio per chi, bagagli al seguito, ogni giorno si avventura nella giungla del traffico che quasi sempre dilata il tempo in lunghe code. Le corse dovrebbero partire entro il 2024. Un nuovo mezzo di trasporto, ecologico e silenzioso, una rivoluzione nei cieli della mobilità aerea urbana, impensabile fino a oggi.

sito ufficiale

Il giro di prova dell'elicottero elettrico di Volocopter, start up tedesca, è riuscito senza intoppi con decollo verticale dal vertiporto, uno spazio realizzato ad hoc all'interno di Fiumicino. Il pilota collaudatore ha volato per 5 minuti alla velocità di 40 km orari e a 40 metri di altezza. Il test ha ottenuto le autorizzazioni dell'Enac, ente nazionale per l'aviazione civile, ed Enav, ente nazionale assistenza al volo. L'aerotaxi elettrico è stato progettato per consentire ai passeggeri di effettuare voli rapidi e senza emissioni in ambienti urbani, sia su rotte terrestri particolarmente trafficate, sia sopra a flussi d'acqua.