Yape: il robot-fattorino che dà una mano all'ambiente

Il futuro che immaginavamo da bambini non sembra poi così lontano. Grazie alla tecnologia gli scenari fantascientifici sono sempre più reali. Un esempio? I

robot

l’ambiente

. Non solo un aiuto prezioso per l’uomo, ma anche per

Come

Yape

flotta di robot-fattorini a guida autonoma, perfetti per le consegne a breve distanza

trasportare alimenti e prodotti sia all’aperto che all’interno di edifici

, un prototipo tutto italiano che un domani potrebbe sfrecciare per le strade di Milano. Una vera e propria. Mezzi in grado di

Dotato di ruote auto-bilanciate che gli permettono di adattarsi a vari contesti, Yape

può trasportare fino a 10 kg per un massimo di 80 km

non supererà i 6 km orari

. Durante la fase di sperimentazione

L'obiettivo è rendere

il trasporto più efficace e sostenibile

ridurre il traffico e quindi l’inquinamento.

. Grazie al robot-fattorino si potrebbe

La prima fase di sperimentazione durerà sei mesi e avrà come base l’area di

Cascina Merlata, a Milano

. Qui si potranno individuare le aree idonee alla circolazione del veicolo, mappare i potenziali percorsi di navigazione e testare gli algoritmi per il rilevamento degli ostacoli lungo il percorso. Una seconda fase darà poi il via alla sperimentazione vera e propria per tutti i cittadini del capoluogo lombardo per un periodo di ulteriori sei mesi.

Un

modo nuovo per ripensare la mobilità

, delle merci e – chissà – anche delle persone.