Strage di Samarate, Maja: "Mi sentivo un fallito, ossessionato dai debiti"

Durante l'interrogatorio di garanzia, Alessandro Maja ha ammesso di aver ucciso brutalmente la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia di 16 anni, Giulia, a Samarate (Varese) sull'orlo di una crisi poiché "ero ossessionato dal peso dei debiti".

"Mi sentivo un fallito, responsabile di non poter garantire lo stesso tenore di vita alla famiglia in futuro, non so perché ho agito cosi", ha affermato il 57 enne ricoverato nel reparto di psichiatria dell'Ospedale San Gerardo di Monza subito dopo essere stato arrestato.