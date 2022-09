Strage di Samarate, l'unico sopravvissuto alla tragedia esce dall'ospedale: "Sta meglio"

Ora il giovanee per i sanitari potrà lasciare l'ospedale di Varese. Il padre Alessandro, il, ha ucciso a martellate la moglie Stefania, 56 anni, la figlia minore Giulia, 16, per poi aggredire lo stesso Nicolò prima di provare a togliersi la vita. Il 23enne, ferito gravemente, ha trascorso un mese in coma farmacologico e poi ha dovuto subire diversi interventi chirurgici. Il padre si trova in carcere, a Monza.

Il giovane, ritratto in un selfie condiviso sui social dal sindaco di Samarate, si è mentalmente ripreso, ed è quindi di nuovo capace d'interagire con gli altri. Ma ha ancora difficoltà a camminare, tanto che dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione. Ha già passato alcuni giorni fuori dal letto del nosocomio dove è rimasto per quasi, dal giorno della tragedia, uscendo per qualche ora nel fine settimana per andare a casa dei nonni materni.

In base a quanto emerge dalla ricostruzione degli investigatori,il padre del giovane, Alessandro Maja, dopo aver ucciso moglie e figlia ha provato a uccidere anche Nicolò con diverse martellate in testa, lasciandolo in fin di vita. Il ragazzo, perito aeronautico con la passione del volo, è stato l’unico che quella notte è riuscito a urlare e allertare i vicini di casa.