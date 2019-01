Strage di Erba, Olindo Romano: "Riusciremo a uscire dal carcere"

"Penso che riusciremo a uscire" dal carcere. A parlare è Olindo Romano , l'uomo condannato all'ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba . "Di preciso non saprei dire quale sia la chiave" per aprire la cella, ha detto Olindo in un'intervista esclusiva rilasciata a "Quarto Grado". "Però - ha aggiunto - penso che bisognerebbe partire dall'analisi dei reperti rimasti. Quello sarebbe un buon inizio".

Olindo e Rosa sono stati condannati per l'omicidio, l'11 settembre 2006, di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, con il suo cane. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, riuscì a salvarsi perché creduto morto. Olindo Romano, che in un primo momento aveva confessato, ora si dice innocente.



Come si possono rimettere le cose a posto? "Come dicevo prima, iniziando ad analizzare gli altri reperti - dice Olindo -. Poi c'è il ministro della Giustizia, che ha richiesto gli articoli, e per ultima resta la Corte Europea". Poi, quando gli si fa notare che i familiari delle persone morte dicono che ogni volta che si riapre questa storia è come se si compiesse di nuovo un delitto, l'ex netturbino risponde: "Non so cosa dire, sicuramente non fa piacere a nessuno. Però la storia non è ancora conclusa".