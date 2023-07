Strage di Erba, Pg invia a Brescia atto di revisione del processo con parere contrario

La richiesta di revisione e il parere negativo

La Procuratrice generale Nanni ha trasmesso la richiesta di revisione, firmata da Tarfusser a fine marzo per chiedere di riaprire il processo nel quale sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. Alla Corte bresciana è arrivato insieme, però, anche un parere, una relazione di Nanni e dell'avvocato generale Lucilla Tontodonati, nel quale i vertici della Procura generale milanese scrivono che la richiesta è "inammissibile", perché viene da un "soggetto non legittimato", dato che un regolamento interno prevede che queste istanze di revisione possano essere proposte solo dal procuratore generale e dall'avvocato generale, non da un sostituto pg. E "nel merito infondata", perché mancano i "presupposti" e in particolare le "nuove prove decisive" richieste per una revisione.