Il racconto della vita carceraria e l'affetto per Rosa: "Mattino Cinque News" mostra, in esclusiva, il diario di Olindo Romano

Dopo la richiesta di revisione del processo da parte del pg di Milano Cuno Tarfusser, "Mattino Cinque News" torna a occuparsi della strage di Erba.

In particolare, il programma d'informazione di Canale 5 mostra in esclusiva stralci del diario che Olindo Romano (condannato all'ergastolo assieme alla moglie Rosa Bazzi per la morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli due anni, della nonna del piccolo Paola Galli e di una vicina di casa) ha scritto in carcere.

Qui l'uomo alterna racconti della vita carceraria a momenti di affetto per Rosa. L'ultima pagina, per esempio, ha incollata con lo scotch una busta indirizzata alla moglie e contenente non una lettera bensì un fazzoletto di carta.