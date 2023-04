Strage di Erba, il pg di Milano: "Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano"

Non lo dice il loro avvocato difensore ma il procuratore che sostiene l'accusa. Il pg di Milano Cuno Tarfusser ha avanzato la richiesta di revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del piccolo Paola Galli e di una vicina di casa Valeria Cherubini. E nelle 58 pagine del suo atto, in parte pubblicate in esclusiva dall'agenzia Adnkronos, si mettono nero su bianco tutti gli errori e le forzature compiute dall'accusa nei tre gradi di giudizio. Una vicenda, quella della ingiusta condanna subita da Olindo Romano e Rosa Bazzi che era stata oggetto di numerose inchieste da parte de Le Iene.

Un'altra offensiva mossa dal sostituto procuratore della corte d'Appello di Milano è quella di chiedere alla corte d'Appello di Brescia di rinnovare l'istruzione dibattimentale "per quanto riguarda la strage di Erba". Egli chiede di esaminare i 57 consulenti tecnici che hanno redatto le consulenze tecniche sulle modalità, le tecnologie, gli accertamenti da loro effettuati e sui risultati cui sono giunti. Il procuratore vuole inoltre che sia eseguito ogni ulteriore accertamento necessario ai fini del decidere secondo verità e giustizia. Da subito, si erano riscontrati molti elementi, che avrebbero potuto essere presi in considerazione dai giudici, in merito alla Strage di Erba. Tali elementi avrebbero potuto giudicare inattendibile la prova del 'riconoscimento', dubbia la prova della 'macchia di sangue' e indurre, con modalità che possiamo definire 'poco ortodosse', le 'confessioni'.

È quindi necessario che la corte d'Appello di Brescia esamini i 57 consulenti tecnici e che venga effettuato ogni ulteriore accertamento per assicurare che la strage di Erba venga giudicata secondo verità e giustizia. Il sostituto procuratore della corte d'Appello di Milano, con la sua offensiva, ha fatto un passo importante nel processo di ricerca della verità.

La scienza può scagionare Olindo e Rosa "Oggi, a distanza di oltre 17 anni, la scienza - se auspicabilmente ammessa a farlo nel giudizio rescissorio - è fortunatamente in grado di fornire da sola, ma soprattutto in unione alle numerose criticità in atti e non in atti, comunque mai valutati, quelle certezze scientifiche idonee a fare sgretolare i tre pilastri probatori su cui fondano la condanna all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi" si legge nel documento pubblicato dall'Adnkronos.

Le confessioni estorte Il pubblico ministero Cuno Tarfusser sottolinea come il contesto in cui sono maturate le prove a carico degli imputati sia "un contesto che definire 'malato' è fare esercizio di eufemismo". Una volta preso in considerazione tutti gli elementi in atti, i due imputati vengono prosciolti dall'accusa di omicidio. La Strage di Erba è una storia di giustizia sommersa, in cui le prove non sono state sufficienti a condannare i due imputati. Le testimonianze, i riconoscimenti da parte dei testimoni oculari, la macchia di sangue trovata sul battitacco dell'auto di Olindo Romano, le confessioni dei due imputati e gli accertamenti tecnico-scientifici non sono stati sufficienti a dimostrare la colpevolezza dei due. Il processo è stato una vera e propria lotta per la giustizia, che alla fine, è stata accolta grazie all'aiuto di tecniche e metodologie più sofisticate. La Strage di Erba è una storia di giustizia sommersa, che tutt'oggi resta uno dei casi più controversi della storia giudiziaria italiana.

Nuove prove per riaprire il processo La richiesta di revisione è legata a due delle quattro ipotesi, previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale, ovvero, "la scoperta di 'nuove prove' successivamente alla condanna tale da dimostrare che i condannati debbano essere prosciolti (lettera c) e quella, in parte discendente quale conseguenza delle 'nuove prove', di cui alla lettera d, ovvero la dimostrazione che la condanna venne pronunciata in conseguenza anche di falsità in atti o in giudizio".