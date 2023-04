Strage di Erba, pg Milano deposita gli atti per riaprire il caso

L'11 dicembre 2006 in un appartamento di Erba (Co) vengono uccise quattro persone: Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la nonna del bambino Paola Galli, e la vicina di casa Valeria Cherubini. Per la strage sono stati condannati in via definitiva due vicini di casa, Olindo Romano e la moglie Rosa Bazzi.