Strage di Erba, sotto accusa il giudice che ha chiesto la riapertura del caso

"Olindo e Rosa innocenti"

Lo scorso 31 marzo, il sostituto procuratore Cuno Tarfusser ha depositato in cancelleria, di propria iniziativa, la richiesta di revisione del processo, sostenendo che tre prove scagionerebbero Olindo e Rosa. La Procura lo accusa di avere "violato i doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio in palese violazione del documento organizzativo dell’ufficio, che assegna all’Avvocato generale e al Procuratore generale (che in caso di dissenso ha l’ultima parola) la facoltà di richiedere la revisione di sentenze" nei casi in cui dovessero spuntare nuove prove di innocenza.