Strage di Erba, il perito fonico di "Quarto Grado" traduce le prime parole di Mario Frigerio: "È stato Olindo"

"Quarto Grado" ingaggia il perito fonico Marco Perino per decifrare e analizzare le prime parole rilasciate da Mario Frigerio, unico sopravvissuto della strage di Erba. L'uomo, che è stato sin dal primo momento uno dei punti cardine su cui ha ruotato l'indagine, è stato decisivo nel portare all'incriminazione dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo in via definitiva per gli omicidi di Raffaella Castagna, Yousef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini.

Il programma di Rete 4 è tornato sulla primissima testimonianza di Frigerio del 15 dicembre 2006, analizzando parola per parola con l'aiuto del perito fonico Marco Perino. "Ho ascoltato questo audio quattro volte al giorno per due settimane. Da un orecchio ascoltavo il file originale mentre dall'altro quello filtrato, in momenti diversi e con software diversi. Così facendo ho ottenuto informazioni che normalmente non avrei potuto ottenere. Da qui la frase clou del supertestimone "è stato Olindo", una parola con una scarsa intelligibilità ma alla quale sono riuscito chiaramente a risalire" ha concluso il perito nello studio di "Quarto Grado".