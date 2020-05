Silvia Romano: "Volevo solo abbracciare i miei cari, nonostante il mio vestito" | "Non arrabbiatevi per difendermi"

Silvia Romano è rientrata a casa a Milano, accolta dagli applausi Ansa 1 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 LaPresse 10 di 19 LaPresse 11 di 19 LaPresse 12 di 19 LaPresse 13 di 19 LaPresse 14 di 19 LaPresse 15 di 19 LaPresse 16 di 19 LaPresse 17 di 19 LaPresse 18 di 19 LaPresse 19 di 19 LaPresse 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Silvia Romano, la 24enne liberata in Somalia dopo il rapimento, ha scritto un post su Facebook parlando della sua condizione. "Non vedevo l'ora di scendere da quell'aereo, per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita, sentire il loro calore e dirgli quanto le amassi, nonostante il mio vestito. Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio per me è passato, godiamoci questo momento", ha aggiunto.