Settimo Milanese, donna muore soffocata da un boccone davanti ai colleghi

Sul posto, come riferisce Il Giorno, sono giunti anche i soccorsi del 118, allertati dal personale comunale. La donna però era già in arresto cardiocircolatorio e, nonostante i tentativi di rianimazione, per lei non c'è stato nulla da fare. Lascia il marito e tre figlie. In un messaggio sui social, seguito da decine di commenti di cordoglio, l'amministrazione comunale si dice "sconvolta per la scomparsa della propria dipendente" e "si stringe alla famiglia in questo improvviso e inaspettato immenso dolore".