ricevuto in prefettura Lodi 17 settembre 2019 17:51 Salva bimbo che cade dal balcone, Angel: "Sogno di diventare cittadino italiano" Il 20enne che ha preso al volo il piccolo di Casalmaiocco è stato ricevuto con la famiglia dal prefetto di Lodi e ricorda: "Attimi bruttissimi, non sapevo cosa fare"

"Ora sogno di diventare cittadino italiano". E' questo il desiderio espresso in Prefettura a Lodi da Angel Micael Vargas Fernandez, il 20enne argentino che sabato ha salvato la vita a un bimbo di 4 anni, precipitato dal balcone di casa a Casalmaiocco (Lodi). Ad accoglierlo, con la mamma e il papà, il prefetto Marcello Cardona con alcuni sindaci della zona. E il giovane torna con i ricordi a quel momento: "Attimi bruttissimi per me, non sapevo cosa fare".

La medaglia e la Costituzione in premioIl prefetto ha consegnato al ragazzo una copia della Costituzione con la dedica "Grazie" e il presidente della Provincia di Lodi gli ha consegnato una medaglia. "Noi diciamo a questo giovane 'grazie" - ha detto il prefetto. - Questa parola racchiude il sentimento di tutti noi, per quello che ha fatto, per l'esempio che ha dato. Tutto parte dalla sua generosità intellettuale, dal suo altruismo. Ma il più importante grazie lo riceverà tra qualche anno, quando il piccolo Kevin capirà cosa gli sia successo". Il prefetto ha anche ringraziato la famiglia di Angel per aver scelto l'Italia come Paese dove vivere.