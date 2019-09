Salva un bimbo che sta per cadere dal balcone, il racconto di Angel: "Ho fatto quello che dovevo"

A Casalmaiocco, piccolo comune in provincia di Lodi, Angel è già un eroe. E' riuscito a salvare la vita di un bimbo di 4 anni che, aggrappato alla balaustra di un balcone, stava per lasciarsi andare e cadere dal secondo piano. "Aiuto, aiuto mamma", urla Le persone sul posto cercano una soluzione, ma chi non ci pensa due volte è Angel Micael Vargas Rodriguez. Ha 20 anni, è uno studente lavoratore di origini argentine. "Ero spaventato anche io, ma ho fatto quello che dovevo - si schernisce - ma non sono un eroe". Il suo racconto a NewsMediaset