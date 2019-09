Lodi, bimbo precipita da un balcone: preso al volo da un passante

Il bimbo era stato visto, alcuni secondi prima di precipitare, muoversi sul cordolo del balcone da alcune persone che erano in attesa nel piazzale sottostante la palazzina, su cui si affacciano un distributore di benzina e un autolavaggio.



Il ventenne di nazionalità argentina, anche lui ora in ospedale ma in condizioni non gravi, non ha avuto esitazioni: quando ha visto che il bambino aveva scavalcato il balcone e si trovava all'esterno aggrappato alla balaustra e appeso nel vuoto mentre urlava di terrore, prima ha portato sotto il balcone un furgone che aveva appena lavato, per salirvi sopra per avvicinarsi al piccolo. Poi, però, il bimbo si è spostato e, mentre stava precipitando, il giovane si è lanciato dal furgone, lo ha preso in aria ed è caduto a terra proteggendo il bambino.



I familiari del piccolo rischiano una denuncia - Il bambino era stato lasciato in casa da solo per alcuni minuti dalla famiglia prima che accadesse l'incidente. Proprio per questo, la Procura di Lodi sta valutando l'ipotesi di incriminare i familiari per abbandono di minore. Testimoni raccontano che il bimbo, prima di precipitare ha urlato per diverso tempo, probabilmente impaurito dal fatto di aver realizzato che non ci fosse nessuno in casa con lui.