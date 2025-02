Ragazzino autistico rifiutato da 31 scuole, interviene Valditara: "Avviata indagine, vicenda intollerabile"

È il Corriere della Sera ha raccontare la vicenda di Tommaso, 15 anni, con una forma di autismo severo, che è stato rifiutato da 31 scuole superiori. I genitori hanno raccontato la loro vicenda non solo per il figlio, che "vede svanire il proprio futuro", ma "per tutti i ragazzi che rischiano di restare senza il futuro positivo cui potrebbero, nonostante tutto, ambire". La famiglia, già a ottobre, si era rivolta al Servizio orientamento scolastico del Comune per gli alunni con sostegno, che a novembre aveva suggerito tre scuole adatte e teoricamente disponibili. In pratica non lo erano, così i genitori di Tommaso ne hanno contattate altre 28, da cui hanno ricevuto altrettanti rifiuti.