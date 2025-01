Eleonora Daniele a "Le Iene": "Mio fratello non è morto, mi accompagna nella lotta per sradicare l’indifferenza"

"Mio fratello se ne è andato la mattina del 17 febbraio 2015, ma Luigi non è morto - ha concluso Eleonora Daniele -. Mi sta accompagnando nella lotta per sradicare l'indifferenza e i pregiudizi che noi abbiamo subito. E mi tiene in equilibrio tra cielo e terra. Con lui e per lui lotto per un nuovo corso che dia speranza a chi versa in condizioni quotidiane insopportabili affinché la morte di ogni nostro familiare abbia un senso e la dignità di essere ricordata".