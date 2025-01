Paolo Bonolis: "Con Luca Laurenti sono 35 anni che siamo una coppia"

"Sono figlio unico ma da un po' di tempo è come se avessi un fratello. Ci troviamo bene perché siamo profondamente diversi ma entrambi accogliamo la diversità dell'altro con entusiasmo e serenità" dice Paolo Bonolis. "La nostra chimica non è nata subito ma si è rafforzata nel tempo. Luca vive altrove, è in un'altra dimensione e per lavoro mi raggiunge anche se si trova smarrito, ma il suo smarrimento crea un'imprevedibilità che mi piace molto" conclude.