Prof trovato morto in un cantiere, il gip riapre il caso: "Verifiche sulla moglie"

Ansa

Riaperte le indagini sulla morte di Mauro Pamiro, il professore di informatica 44enne di Crema, affetto da una forma di distrofia muscolare, trovato cadavere in un cantiere il 29 giugno 2020. Il gip Giulia Masci ha respinto la richiesta di archiviazione del pm e ha accolto la tesi della famiglia che non ha mai creduto al suicidio. Nei prossimi sei mesi si approfondirà la posizione della moglie dell'insegnante, Debora Stella: indagata all'inizio dell'inchiesta come atto dovuto, si era autoaccusata per poi ritrattare.