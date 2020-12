PizzAut, la pizzeria gestita da soli ragazzi autistici

Si chiama PizzAut la prima pizzeria italiana gestita interamente da personale autistico e che in attesa di aprire i battenti a Cassina de' Pecchi, nell’hinterland milanese, ha iniziato a sfornare pizza con un food truck, parcheggiato proprio fuori dal locale non ancora inaugurato a causa delle norme anti Covid. “Ho un bimbo autistico e ho pensato che o iniziavo a fare qualcosa adesso per lui o il suo futuro sarebbe stato brutto", spiega a "Le Iene" il fondatore Nicola Acampora.

Leggi Anche Scuola in Dad, nel Teramano gli studenti si alternano per stare in classe con la compagna down

"In Italia ci sono 600mila persone con autismo e di queste non lavora nessuno, un ristorante ci sembrava il posto giusto per fargli fare un lavoro e fargli avere dignità", aggiunge Acampora. Per sostenere l’iniziativa la trasmissione di Italia 1 ha deciso di far assaggiare le pizze dei ragazzi a una serie di clienti d'eccezione da Mara Maionchi a Enzo Miccio, passando per il cuoco Alessandro Borghese, il comico Herbert Ballerina fino a Stefano De Martino e Fedez.