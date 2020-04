Giornata mondiale dell’autismo 2020: arriva "Float", corto Pixar tratto da una storia vera

L’autismo spiegato con delicata poesia attraverso una toccante storia vera di un padre e un figlio. E' "Float", un corto inedito diretto da Bobby Rubio, che si è ispirato alla sua vita. Il cortometraggio Pixar della serie SparkShorts è stato reso disponibile sulla piattaforma Disney+ proprio a partire dal 2 aprile per celebrare la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, una ricorrenza importante per riflettere su un tema molto delicato, anche e soprattutto in tempi di coronavirus.

Il regista e sceneggiatore Bobby Rubio ha attinto direttamente alla sua esperienza personale, padre di un figlio autistico, e ha definito il corto "una meravigliosa opportunità" per raccontare la sua storia.

L’autismo non viene presentato in maniera diretta bensì attraverso un racconto di insolite diversità.

Protagonista un bambino che improvvisamente comincia a volare. Suo padre deve fare i conti con un figlio "diverso" dagli altri bambini e per non essere sottoposto al giudizio della gente decide di tenere il bambino lontano da sguardi indiscreti. La dote insolita del piccolo viene però inevitabilmente a galla ed è allora che il genitore si trova di fronte ad una difficile scelta: continuare a nascondere il bambino o accettarlo così com'è.

Il film è uscito per la prima volta negli Usa a novembre con budget limitati ed è poi approdato anche sulla piattaforma in streaming Disney+ disponibile anche in Italia all'interno del progetto SparkShorts di Pixar, il cui scopo è dare voce a storie e talenti nuovi.

