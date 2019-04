Pioltello, riceve pacchi mai ordinati: “Il mio indirizzo risulta come centro di restituzione”

Pacchi recapitati a casa e mai ordinati: è la curiosa vicenda che riguarda una ragazza di Pioltello, nel milanese, che continua a ricevere consegne senza sapere da dove provengano. “Striscia la notizia” ha provato a vederci chiaro e ha svelato il meccanismo: si tratta di merce acquistata su piattaforme extraeuropee che arriva all’indirizzo della giovane donna, segnalato come centro resi dalle aziende stesse.



Tutto ciò è accaduto perché la ragazza ha acquistato diverse cose su alcune piattaforme che hanno venduto i suoi dati sensibili a qualcuno. "Dato che è obbligatorio avere un centro restituzione merce in Europa, vengono usati questi dati per creare un fittizio centro resi”, spiega Capitan Ventosa nei panni dell’inviato. Grazie all'intervento della trasmissione, il rapporto commerciale dell' azienda di distribuzione cui si appoggiavano queste società in Italia è stato interrotto, ma i dati della donna sono ancora "in giro per la rete".