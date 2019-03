Poste, a.d.: "In futuro pacchi consegnati da droni e veicoli senza conducente"

"Stiamo cercando di andare incontro ai nostri clienti con nuovi servizi", ha aggiunto in conferenza stampa. Illustrando il futuro dell'azienda, Del Fante ha poi spiegato: "Per le assicurazioni del settore Rc Auto, Poste sta lavorando per ora solo su progetti pilota rivolti ai propri dipendenti per capire la fattibilità del prodotto. Non abbiamo ancora scelto un partner specifico".



Alla domanda sulle intenzioni riguardo al dossier Sia, Del Fante ha risposto: Sono allo studio tutte le ipotesi di valorizzazione possibili. Il settore sta vivendo una trasformazione importante. Noi siamo attenti alla possibilità di eventuali fusioni o crescita dell'azienda su base stand alone".



Del Fante: "Centrati tutti i target del 2018" - Commentando i risultati dell'anno, l'amministratore delegato ha dichiarato: "Poste italiane ha centrato tutti gli obiettivi finanziari delineati per il 2018, a livello di gruppo e in tutti i settori di business, grazie a un'azione più incisiva di efficientamento e una forte crescita dell'utile operativo, trainato da una costante crescita dei ricavi e da una ridotta dipendenza delle plusvalenze".



Ricavi in aumento, utile netto a 1,39 miliardi - Nel 2018 i ricavi del gruppo sono stati pari a 10,8 miliardi, in aumento del 2,2% rispetto al 2017, mentre l'utile netto si è attestato a 1,399 miliardi. L'utile netto è quindi quasi raddoppiato, con un incremento di 709 milioni, grazie all'incremento dei ricavi e del risultato operativo. L'utile netto e l'utile operativo superano gli obiettivi del Deliver 2022. La spesa per gli investimenti nel 2018 è stata pari a 538 miliardi, in linea con gli obiettivi di Deliver 2022.



Nel 2019 utile netto atteso a 1,1 miliardi - Per quest'anno Poste prevede un utile netto di 1,1 miliardi. I ricavi netti attesi sono a 11 miliardi, che si riflettono sull'utile operativo e sull'utile netto grazie all'attenzione ai costi e alla bassa leva finanziaria. Viene confermata la politica dei dividendi, con un aumento del 5% del dividendo per azione rispetto al 2018, secondo gli obiettivi di Deliver 2022.