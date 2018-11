27 novembre 2018 16:42 Amazon diventa operatore postale: con la licenza compete con Poste Italiane La scorsa estate l’azienda statunitense era stata sanzionata dall’Agcom per esercizio abusivo dell’attività di servizi di spedizione

Amazon ha ottenuto la licenza per svolgere l’attività di operatore postale. Il suo nome compare nell’elenco delle oltre quattromila aziende autorizzate, in Italia, a svolgere i servizi di spedizione. In questo modo il colosso della Silicon Valley può mettersi in regola, dopo essere stato sanzionato, la scorsa estate, dall’Agcom con una multa da 300mila euro.

La sanzione dell'AgcomLo scorso 2 agosto l’e-commerce di Jeff Bezos, infatti, ha ricevuto la multa dell’Autorità per le telecomunicazioni, che ha competenza anche in materia postale, perché effettuava irregolarmente la logistica e la consegna dei pacchi. Lavori che in Italia possono essere effettuati solo in possesso di uno specifico titolo autorizzativo. Le condotte illecite identificate dall'autorità riguardavano in particolare, "l'organizzazione di una rete unitaria per svolgere il servizio di consegna dei prodotti di venditori terzi e la gestione dei punti di recapito".