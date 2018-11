Black Friday: scioperi Amazon in Spagna, Francia e Germania

Migliaia di dipendenti Amazon hanno scioperato in Spagna , Germania e Francia nel giorno del Black Friday chiedendo migliori condizioni di lavoro. Lo riferisce Bloomberg e lo conferma la stessa azienda di e-commerce. L'agenzia di stampa americana precisa inoltre che in Italia ci sarebbero state manifestazioni di solidarietà nei confronti dei colleghi stranieri.

I dipendenti del magazzino Amazon di San Fernando de Henares nei pressi di Madrid chiedono da mesi salari e condizioni di lavoro migliori e quest'anno hanno incrociato le braccia diverse volte. La disputa sindacale è nata quando la società ha modificato le condizioni di lavoro dei dipendenti, che ora non vengono pagati per la malattia o per i periodi di riposo, hanno spiegato i sindacati. Secondo la società Usa invece i dipendenti hanno "salari competitivi, un pacchetto completo di benefit e programmi di addestramento innovativi".