Pedemontana, il Telepass non funziona: agli automobilisti pedaggi maggiorati 

Sull’autostrada lombarda della Pedemontana non esistono le barriere ma è in atto il sistema free flow: il pedaggio si paga al Punto Verde o on line. Purtroppo però spesso i sensori non riconoscono il Telepass e alcuni automobilisti che hanno attraversato le province di Varese, Como, Monza-Brianza, Milano e Bergamo si sono lamentati perché hanno dovuto pagare un pedaggio maggiorato.

L'inviato di "Striscia la Notizia", Capitan Ventosa, è andato sul posto e ha raccolto le testimonianze degli utenti. Un automobilista è stato costretto a perdere mezza giornata per saldare il pedaggio al Punto Verde di Mozzate (Como), con il rischio di essere beffato di nuovo con un altro mancato riconoscimento. “Stiamo diventando scemi”, ammettono invece gli operatori del Punto Verde. Ma Capitan Ventosa, infine, porta una buona notizia: Pedemontana e Telepass assicurano che risolveranno presto il problema.