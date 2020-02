Genova, viaggio nel cimitero delle automobili abbandonate sulle colline

Un cimitero di vecchie auto da demolire, accartocciate e arrugginite, abbandonate sulle colline genovesi. L'inviato di "Striscia la Notizia", Capitan Ventosa, è andato a fare un giro fra i cumuli di rottami, e ha scoperto che le vetture vengono addirittura fatte scivolare lungo le pendenze delle colline come se fossero degli oggetti leggeri.

Le auto fermano la loro corsa se trovano un albero, altrimenti continuano a rotolare finché non arrivano a valle. Poi restano abbandonate per anni, inquinando il terreno. "Interverremo presto", garantisce Stefano Garassino, assessore alla sicurezza di Genova: “Le procedure non sono veloci, ma in sei mesi ce la possiamo fare".