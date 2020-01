Capua, auto abbandonate per anni nei campi: decine di veicoli da rottamare

Auto da rottamare ammassate una sull’altra, in aperta campagna tra campi e coltivazioni. Le telecamere di “Striscia La Notizia” arrivano a Capua, in provincia di Caserta, per far luce su un’area che minaccia l’ambiente e rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica da 17 anni, come dimostrano le immagini dal satellite risalenti al 2003.

L’inviato Luca Abete incontra il proprietario del terreno e il sindaco di Capua, Luca Branco. Qui, scopre che l’area, su cui erano stati posti i sigilli nel 2012, è stata dissequestrata nel dicembre scorso ma nulla è stato fatto per rimuovere l'ammasso di rottami. Grazie all’intervento del tg satirico il primo cittadino ha emesso un’ordinanza di sgombero. “E ora - assicura Branco - siamo pronti a controllare che venga eseguita”.