Pavia, al lavoro mentre la figlia di 5 anni è sola in casa: coppia denunciata

Una coppia in provincia di Pavia lasciava spesso la figlia di 5 anni da sola in casa per andare al lavoro.

I due, entrambi dell'Est Europa, sono quindi stati denunciati dai carabinieri per abbandono di minore in concorso. Residenti a Stradella, nell'Oltrepò Pavese, secondo le accuse arrivate ai militari della locale caserma, in più occasioni è capitato che i due si allontanassero entrambi da casa per turni di lavoro di otto ore, abbandonando la piccola, figlia della donna, in casa da sola.