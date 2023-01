Milano, a 5 anni imita Spiderman e si sporge dalla finestra: salvato

La madre denunciata

Quando sono entrati in casa, il bambino aveva tra le mani un pupazzo di Spiderman e stava guardando alla tv una puntata del supereroe della Marvel. La madre, una peruviana di 45 anni, è ritornata solo alle 18:30 e si è giustificato dicendo di essere uscita per portare la figlia in piscina. In quel momento, ha detto agli agenti, il bambino stava dormendo tranquillo. La donna è stata quindi denunciata per abbandono di minore.