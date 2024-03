A Gambolò (Pavia) l'autovelox più temuto in Italia: "Multato 36 volte"

L'inviato di "Mattino Cinque News" si è recato a Gambolò, paesino di diecimila abitanti in provincia di Pavia, per raccontare la frustrazione dei cittadini, esasperati per le continue multe ricevute a causa di un autovelox: più di 62mila in tre mesi, da febbraio a maggio 2023.

"Io sono stato multato 36 volte: alcune le ho pagate, altre le ho date a un avvocato e ho fatto ricorso", ha spiegato un residente, specificando di aver sfiorato ogni volta di poco il limite dei chilometri orari. "Sono un pensionato, queste multe impattano moltissimo sul mio reddito".

"Il limite di velocità su questa strada era inizialmente di 90 all'ora, che sono stati portati prima a 70 e ora a 50", ha specificato un altro abitante della zona, costretto a passare spesso di lì per motivi lavorativi. "In poco tempo ho preso una decina di multe, mentre mia figlia trenta".