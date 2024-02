Autovelox e multe, Italia terza al mondo secondo il Codacons

Secondo i dati del Codacons in Italia i rilevatori di velocità sulle nostre strade hanno raggiunto più di 11mila unità pari al 10% degli autovelox mondiali e del 17% di quelli in Europa. Nell'ultimo anno il progressivo aumento dei dispositivi automatici ha portato nelle casse dei comuni oltre 1,5 miliardi di euro con un incremento del 23,7% rispetto al 2019. Ancora più sanzioni nei piccoli paesi dove l'aumento sale addirittura al 50%.

Dati record che scatenano polemiche tra i cittadini ormai esasperati dalle multe e la promessa da parte del Governo di lavorare a nuove regole nazionali sulle modalità di installazione. Tra i dispositivi più prolifici di sanzioni c'è il temuto autovelox di Torri del Benaco sulle rive del Garda arrivato a una media di 200 multe al giorno con picchi da duemila euro l'una. "Limiti che risalgono ai tempi delle macchine a vapore, siamo arrabbiatissimi. Sfruttano la situazione per fare cassetto sulla povera gente che fa avanti e indietro per andare a lavorare" commentano alcuni cittadini in merito all'apparecchio di cui, secondo il giudice di pace di Verona, non ci sarebbe prova di omologazione.