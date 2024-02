Arsiè (Belluno), più multe che abitanti a causa di un autovelox

L’inviata di "Zona Bianca" raccoglie la frustrazione degli abitanti: "Messo per fregare la gente"

Ad Arsiè, comune di poco più di duemila abitanti in provincia di Belluno, a causa di un singolo autovelox le multe hanno superato il numero dei residenti. "È stato messo per fregare la gente", si lamenta uno di questi con l'inviata di "Zona Bianca", che si è recata nella località veneta proprio per capirne qualcosa di più.

"È un autovelox illegittimo, installato in curva e nascosto da una serie di cartelli verticali", spiega Gianantonio Sottile, presidente dell'associazione Altvelox, aggiungendo che - proprio per questo - il giudice di pace ha annullato diverse contravvenzioni.

"Non mi risulta", ribatte il sindaco Luca Strapazzon, sottolineando che l'impennata dei proventi causa violazioni al codice della strada (da 136 mila euro nel 2021 a quasi un milione e 300 mila euro nel 2022) è semplicemente colpa "degli automobilisti che corrono".