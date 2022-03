Omicidio Carol Maltesi, il padre: "Il suo assassino mi scriveva spacciandosi per lei"

Fabio Maltesi

E' sconvolto, il padre di Carol, uccisa dal vicino di casa reo confesso, Davide Fontana, a Rescaldina (Milano). "Non posso non piangere, non sono riuscito a chiudere occhio, vorrei solo che non fosse vero", ammette. Intanto i consulenti della procura stanno tentando di recuperare il video girato da Fontana che è stato poi cancellato dalla memoria del cellulare. E' possibile che l'uomo abbia filmato l'intera aggressione.