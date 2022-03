Omicidio Carol Maltesi, la vicina di casa parla dell'assassino: "Lo vedevo tranquillo e sorridente"

"L'ho sempre visto in questi mesi, abita nell'appartamento vicino al mio,

l'ho visto tranquillo fino all'altro ieri"

Carol Maltesi

Davide Fontana

Pomeriggio Cinque

L'ho sempre visto molto tranquillo, l'ho visto ridere

. A parlare dell'assassino di, la 26enne uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa ed ex compagno, è proprio una vicina di casa di entrambi che vive nel Bresciano. La donna a "" racconta di essersi accorta della mancanza di Maltesi nel condominio, ma di aver visto molto spesso Fontana: "non mi ha dato l'impressione di avere dei sensi di colpa", rivela.

"Inizialmente non pensavo stessero insieme - riferisce la donna - me l'ha poi raccontato mio marito, ma posso dire di non averli mai sentiti litigare. Ho notato, invece, che

in questi mesi lui ha continuato a utilizzare l'auto di lei

", conclude.

Il corpo della donna fatto a pezzi è stato ritrovato dentro alcuni sacchetti in un dirupo a Borno

, in provincia di Brescia. Secondo la confessione del 43enne, che in passato aveva avuto una relazione con la vittima, l'omicidio è avvenuto a gennaio a seguito di un gioco erotico finito male. Dopo il delitto Fontana ha riposto il corpo in un congelatore che ha comprato di proposito per conservare il cadavere. In un secondo momento, lo ha fatto a pezzi e si è spostato nel Bresciano per gettarlo nel dirupo nel quale è poi stato ritrovato.