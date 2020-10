Mps, per Profumo e Viola 6 anni di carcere e multa da 2,5 milioni

Ansa

Il Tribunale di Milano ha condannato a 6 anni di reclusione Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, finiti sotto processo in qualità di ex presidente ed ex a.d. di Mps in un filone dell'indagine sulla banca senese. E' stata comminata anche una multa di 2,5 milioni di euro ciascuno. L'istituto è stato invece condannato a una sanzione di 800mila euro, mentre per Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale, la pena è stata di 3 anni e 6 mesi.