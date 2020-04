Nomine alle società partecipate: intesa per la conferma dei 7 vertici

Trovato l'accordo per le nomine dei vertici delle società partecipate. In vista dei rinnovi dei consigli di amministrazione delle maggiori aziende tra cui Enel, Eni, Leonardo, Poste Italiane, Terna, Mps ed Enav non ci sono sorprese. Francesco Starace va verso il terzo mandato come ad di Enel mentre Claudio Descalzi sarà rinominato al vertice di Eni. Conferme anche per Alessandro Profumo alla guida di Leonardo e Matteo Del Frate alle Poste.