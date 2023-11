Carlo Verdone: "Alla stazione di Milano ho avuto più paura che a Roma"

La prima fu Chiara Ferragni, tra gli ultimi Elenoire Casalegno con Flavio Briatore.

Ora è Carlo Verdone a sollevare l'emergenza sicurezza in una città come Milano. L'attore romano, in un'intervista televisiva, ha ammesso: "Alla stazione di Milano ho avuto più paura che a Roma", raccontando l'episodio di un tentativo di aggressione subito "con il collo di una bottiglia", mentre si recava in Centrale a prendere l'ultimo treno per la Capitale.