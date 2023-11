Flavio Briatore denuncia un furto in centro a Milano, Beppe Sala lo invita ad andare in questura

Dopo il furto subito dal suo autista, Flavio Briatore si è sfogato su Instagram, come altri vip già prima di lui. "Il mio autista era sceso dalla macchina - ha raccontato -, era al telefono, quando è arrivato con un monopattino un extracomunitario che ha aperto la portiera, ha preso lo zainetto ed è fuggito. Per fortuna nella zona c'era un capitano della Guardia di finanza che era lì per fare altro, che ha visto la scena e ha bloccato il ragazzo e ha riconsegnato lo zaino".

"Milano è una città pericolosa"

"Non è una roba da matti che in via Cordusio alle 11 del mattino hai la gente che ti viene a rubare in macchina?", si ha chiesto l'imprenditore in maniera piccata. E poi si è rivolto al sindaco Giuseppe Sala. "Vedo che dice sempre che tutto è a posto e tutto va bene ed è tutto sotto controllo. Non c'è nulla sotto controllo - ha aggiunto -, Milano è una città pericolosa e sono giuste le statistiche che vedo. Per cui datevi una mossa e cercate di sistemarla perché così la gente ha paura. E anche io ho molta più attenzione perché so che è una città pericolosa".