Milano, si sente male sul bus mentre va a scuola: morta una 12enne

Una ragazza di 12 anni è morta al San Carlo di Milano per un'emorragia cerebrale. La ragazzina stava andando a scuola in autobus quando si è sentita male e, come si legge in una nota diffusa dall'ospedale, "è giunta al Pronto soccorso in ambulanza in codice rosso". Era già intubata e il personale stava cercando di rianimarla. Una Tac ha poi evidenziato l'emorragia cerebrale. Dopo un successivo arresto cardiaco, la 12enne è morta.