Treviso, 14enne muore a scuola mentre fa ginnastica: soffriva di epilessia

Uno studente indiano di 14 anni , Rathor Sukkhraj, è morto mentre faceva ginnastica in un istituto scolastico di Castelfranco Veneto (Treviso). Durante la lezione all'aperto, l'adolescente ha accusato un malore e si è accasciato a terra mentre era impegnato in esercizi di riscaldamento. Il ragazzino, di origini sikh, era studente del primo anno di un istituto tecnico e soffriva di epilessia .

L'intervento degli insegnanti, che hanno allertato i soccorsi, è stato immediato. L'equipe medica, arrivata sul posto, ha cercato di rianimare lo studente sul campo e poi sull'autoambulanza. Ma per il giovane era ormai troppo tardi ed è arrivato in ospedale già morto.

Il magistrato di turno potrebbe disporre l'autopsia sul corpo per risalire alle cause del decesso, che è avvenuto per un arresto cardiocircolatorio.

"Non ci sono parole per esprimere il dolore che si prova in momenti come questi - ha commentato il sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon -, esprimo le mie condoglianze alla famiglia di questo ragazzo".