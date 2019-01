Napoli, professoressa di 32 anni muore di influenza in 7 giorni

Sono tantissimi gli alunni che, adesso, le scrivono messaggi di cordoglio sui social network. Sara Seminara, insegnante di spagnolo, è morta di influenza in pochi giorni a Napoli. Tutto è cominciato una settimana fa quando la 32enne è stata costretta a lasciare il consiglio dei docenti per un malore. E' morta all'ospedale Cardarelli dopo due giorni di ricovero.

Sara che insegnava spagnolo in due scuole, la Carlo Poerio di Corso Vittorio Emanuele a Chiaia e all'Augusto di via Terracina a Fuorigrotta, era molto amata dai suoi alunni. Sei mesi fa si era sposata ed è stato proprio il marito a chiamare l'ambulanza quando le condizioni di salute della 32enne sono peggiorate. Ma per lei non c'è stato nulla da fare. La sua salma è stata trasferita al Secondo Policlinico dove verrà svolta l'autopsia.