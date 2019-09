Milano, insegnante colpito da un malore: salvato da una studentessa

Panico per un gruppo di studenti di un istituto superiore, che hanno visto il loro insegnante accasciarsi a terra , colpito da un malore improvviso. La classe si trovava nel parco di Cimiano , nella periferia est di Milano, per una lezione all'aperto. il professore, appena 31enne, è stato salvato dall'immediato intervento di una studentessa , che ha chiamato il 118 e ha praticato sull'uomo la manovra di rianimazione cardio-polmonare , seguendo le indicazioni telefoniche della centrale operativa del Pronto Soccorso.

I soccorsi - Un’ambulanza ha poi trasportato l’insegnante in codice rosso all'Ospedale San Raffaele, dove è stato sottoposto a un trattamento Ecmo per la circolazione extracorporea. I paramedici del 118 si sono congratulati con tutta la classe per avere mantenuto il sangue freddo nonostante lo spavento, e, in particolare, con la studentessa che, con il suo pronto intervento, ha salvato la vita del 31enne.