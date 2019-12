Milano, scontro tra filobus e camion dei rifiuti: 12 feriti, una 49enne è in coma

Almeno dodici persone sono rimaste ferite in uno scontro tra un filobus dell' Atm e un camion rifiuti dell' Amsa a Milano. Una passeggera di 49 anni è stata sbalzata dal mezzo ed è in coma. L'incidente, avvenuto in viale Egisto Bezzi, ha coinvolto in tutto 18 persone. Nove di loro hanno subìto contusioni e un'altra la sospetta frattura del femore . Il 118 ha dichiarato una maxi emergenza.

Sul mezzo pubblico si trovavano quindici passeggeri e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo, riportando un trauma cranico commotivo: non sarebbe però in condizioni gravi.

Secondo quanto riferito dal 118, all'arrivo dei soccorritori la donna finita poi in coma era in arresto cardiaco ed è stata rianimata sul posto, trasportata all'ospedale Sacco e versa in gravi condizioni. Altri quattro sono stati portati in ospedale e dodici sono in valutazione. A causa del violento impatto, il filobus della linea 90 è uscito dalla corsia preferenziale.

All'origine dello scontro ci sarebbe il mancato rispetto di una precedenza da parte di uno dei mezzi. Gli agenti della Polizia locale stanno attendendo di sentire i conducenti che, però, sono in ospedale. Nel frattempo si sta cercando di capire se vi siano telecamere in zona utile per ricostruire le dinamiche dello schianto semifrontale.