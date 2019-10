Milano, esce di strada un pullman con molti bambini a bordo: sette feriti lievi

Un pullman con molti bambini tra i dieci e i dodici anni a bordo è uscito di strada a Besate (Milano) lungo la statale 527. Per l'incidente è stata dichiarata la maxi emergenza, non per la gravità ma per il gran numero dei ragazzini coinvolti. I bambini sono comunque tutti in buone condizioni. Circa 40 le persone a bordo, tra le quali anche alcuni adulti. Sette i feriti lievi, tra cui tre bambini.