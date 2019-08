Padova, scuolabus ribaltato: ridata la patente all'autista che tentò la fuga e risultò positivo all'alcoltest

Indagato per omisisone di soccorso - La prefettura aveva stabilito per Deniss Panduru la sospensione della patente per due anni e sei mesi. Ora, dopo il congelamento della sospensione deciso dal giudice di pace, l'uomo resta indagato dalla procura di Padova per omissione di soccorso e, dalla metà di giugno, non è più soggetto a misure cautelari.