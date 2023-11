Milano, banda assalta un'azienda di logistica: rubati Iphone per un milione di euro

A Milano una banda di criminali, formata da una decina di persone, ha rubato centinaia di iPhone (ultimo modello) per un valore di un milione di euro.

Il furto è stato messo a segno irrompendo in una grande azienda di logistica a Settala. Chiodi sulle strade, furgoni di traverso e mezzi usati come ariete sono lo scenario del colpo da film avvenuto prima dell'alba dalla banda, che per raggiugere l'obiettivo non ha esitato a bloccare le strade e sfondare il cancello carraio, fuggendo poi con il bottino.