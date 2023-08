Roma, anziano scippato in strada in pieno giorno

Una rapina in pieno giorno è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza a Roma. La scena, riportata dal profilo social della pagina Welcome To Favelas e mandata in onda dal programma di Canale 5 "Morning News", mostra due uomini parlare vicino all'auto di uno dei due.

Nell'inquadratura, in cui si vede perfettamente quello che è accaduto a via di Tor de Cenci, sbuca a un certo punto un ragazzo che si avvicina ai due anziani, passando un paio di volte accanto a loro, poi mentre sembra voler chiedere delle indicazioni con un rapido gesto strappa la collanina a uno dei due. Le due vittime hanno provato a rincorrere il ladro, ma tutto si è rivelato inutile: il ragazzo, infatti, è subito salito a bordo dell'auto di un complice che lo aspettava a pochi passi dal punto in cui è avvenuto il furto.