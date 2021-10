Tre attivisti sono stati fermati in Porta Venezia, mentre altri quattro in zona via Padova. L'ultimo è stato accompagnato in Questura per mancato preavviso della manifestazione. A supporto degli agenti di polizia sono intervenuti anche carabinieri e Guardia di Finanza.

L'undicesimo sabato di protesta del popolo No Green pass è partito dal Duomo, invadendo pacificamente corso Vittorio Emanuele e piazza San Babila e risalendo il centro fino a Porta Venezia. Lì si è registrato l'unico sbandamento del serpentone, presto ricomposto.

Le deviazioni e il contenimento - Il corteo ha proseguito un improvvisato itinerario costantemente monitorato dalle forze dell'ordine che sono riuscite a evitare deviazioni verso "obiettivi sensibili" come la stazione ferroviaria e il Palazzo della Regione Lombardia. I circa quattromila manifestanti hanno quindi raggiunto piazzale Loreto, dove sono stati contenuti dalle forze dell'ordine. Impossibilitato a raggiungere il centro, il corteo ha imboccato via Padova.

Cori a sostegno del vicequestore Schilirò - Proprio a piazzale Loreto, un gruppo di manifestanti ha inscenato un sit-in. Altri hanno invece proseguito i loro cori, molti dei quali a favore di Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della polizia, già a capo della sezione violenze sessuali della Squadra Mobile romana e ora in forza alla Criminalpol, presente alla manifestazione No Green pass di piazza San Giovanni a Roma.